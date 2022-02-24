Терапевт назвал факторы, влияющие на реакцию организма на бустерную прививку

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Бустерная доза вакцины от COVID-19 переносится россиянами легче, чем первые две, но возможны исключения. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в эфире радио Sputnik.
Специалист уточнил, что существуют различные маркеры, влияющие на реакцию организма на вакцину. В частности, иммунная реакция зависит от степени усталости и стресса.
"Каждый из этих факторов вносит свою лепту в общую картину готовности нашего организма к вакцинации. У женщин, например, фаза менструального цикла тоже имеет некоторое значение. Влияет большое количество переменных, и когда они все вместе складываются, мы имеем реакцию, в том числе на вакцину", – добавил Водовозов.
По его словам, если человек не болел и не был привит, для него вакцина – это абсолютно новый, незнакомый антиген. В случае, если человек прививается после болезни или получает бустер после основной вакцины, то иммунная реакция развивается быстрее.
"Может быть, в том числе и за счет того, что все протекает быстрее, нет выраженной реакции и нежелательных явлений", – сказал Водовозов.
Ранее вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что две первичные прививки не спасают от мутаций коронавируса, а лишь обеспечивают легкое течение заболевания. Также он рассказал, что самая эффективная защита от коронавируса – это вакцина, бустер и еще один бустер.
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