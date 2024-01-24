Сеть коворкинг-центров "НКО Лаб" проведет цикл мастер-классов

Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

Сеть коворкинг-центров для НКО организует цикл мастер-классов для сотрудников подобных организаций. Об этом сообщил руководитель сети Павел Симаков.

В рамках занятий сотрудников некоммерческих организаций научат привлекать средства для развития проектов.

"На наших площадках сотрудники НКО получают различные услуги, а также проходят обучение. Мы увеличили количество очных занятий, теперь слушатели могут выбирать мастер-классы по актуальной теме и удобному расположению коворкинга", – цитируют Симакова на портале мэра и правительства Москвы.

Темой первого месяца обучения станет фандрайзинг. На занятиях слушатели узнают о том, как привлечь к сотрудничеству корпоративных партнеров, а также ознакомятся с принципами автоматизации некоторых процессов.

Обучение по программе бесплатное. В 2023 году его прошли более семи тысяч человек.

Экспертами проекта "НКО Лаб" в январе 2024 года станут фандрайзеры организаций "Арифметика добра", Фонд борьбы с лейкемией и "Правмир". Встречи состоятся 24, 25, 30 и 31 января.

Ознакомиться с подробной информацией о мероприятиях и зарегистрироваться на них можно на портале "Душевная Москва".

Ранее стало известно, что благотворительные организации в Москве поддерживают около четверти жителей. Всего в столице работают порядка трех тысяч таких организаций. Они имеют возможность осуществлять деятельность в 11 окружных коворкинг-центрах.



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