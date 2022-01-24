Предстоящая ночь в Москве может стать самой холодной на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предстоящей ночью в столице температура воздуха опустится до -12...-14 градусов, рассказала "Известиям" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом днем во вторник, 25 января, показатели температуры приблизятся к норме: в городе будет около -8...-9 градусов. Также ожидаются высокое атмосферное давление и осадки. Небольшой снег продолжится и в среду, что объясняется циклоном над Баренцевым морем.

По прогнозам синоптика, дневная температура в столице в среду составит -5 градусов, также около -6...-8 градусов будет в четверг и пятницу, 27 и 28 января. При этом ночью столбики термометров будут опускаться до -13 градусов.

Осадки вернутся в Москву уже в субботу, 29 января, и принесут 7–10 миллиметров снега.

"Температура воздуха в дневные часы будет около -4...-9 градусов, а ночью – -6...-11 градусов", – рассказала Позднякова.

Ранее синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что до конца января сугробы в Москве вырастут до полуметра. С начала месяца в столице выпало 114% месячной нормы осадков.

Высота снежного покрова в 1,5 раза превышает многолетнюю норму и составляет 46 сантиметров по метеостанции ВДНХ и 48 сантиметров – на Балчуге, уточнил синоптик. По его прогнозам, до конца января выпадет еще 7–12 миллиметров осадков.

