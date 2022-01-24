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Москва 24

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Общество

15:57

Опубликованы документы вермахта о замерзших под Москвой немцах

общество

Фото: ТАСС/Б. Хлобыстин

"Газета.ру" опубликовала документы вермахта о неудачах немецких солдат в Битве за Москву зимой 1941–1942 годов. Данные донесения были найдены в Центральном архиве Минобороны РФ.

В меморандуме дивизионного врача от 31 декабря 1941 года рассказывается об отсутствии подходящей под сильные морозы одежды. В документе говорится, что ежедневно в районе дивизии происходило до 10 случаев обморожения.

"Войска на передовой особенно подвержены обморожению, которое в основном поражает ноги (90%). Кажется совершенно необходимым обратить внимание на обувь этих людей... Русские валенки также должны быть приобретены всеми способами", – говорится в документе.

Сотрудник Германского исторического института в Москве Маттиас Уль пояснил, что это не было причиной поражения Германии в битве, так как солдатам Красной армии тоже приходилось бороться с холодом. По его мнению, это связано с тем, что руководство вермахта недооценило мощь советских солдат.

"Теперь немецкие военные получили от Красной армии счет за свои иллюзии величия. Поражение под Москвой, которое едва не привело к краху Восточного фронта, стало началом трудного пути, который привел Красную армию к Берлину", – сказал Уль.

В документах также говорится о массовых обморожениях, гибели немецких солдат и нехватке топлива. Общественности документы станут доступны в ближайшее время.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился в суд с требованием признать геноцидом народов СССР преступления нацистов в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. По информации ведомства, в 1941–1943 годах специальные подразделения вермахта уничтожили не менее 126 тысяч мирных советских граждан и военнопленных, применяя жестокие пытки и сбрасывая тела в яму.

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