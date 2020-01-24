Актер Сергей Бурунов прошел курс по восстановлению здоровья

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Звезда сериалов "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов прошел курс по восстановлению здоровья, передают "Дни.ру".

Актер проходил лечение в клинике Карелии. По словам Бурунова, в последнее время он чувствовал недомогание, в том числе были проблемы со сном из-за напряженного графика.

"Почему я так давно не писал? А я оздоравливался! В том числе мозгом и головой. Я поехал в клинику. Многие мои коллеги по цеху уже там побывали. И все крайне рекомендовали", – рассказал Бурунов.

Он добавил, что в клинике он планировал пройти знаменитый курс детокса, но врач рекомендовал остановиться на полном осмотре организма. По словам актера, он прошел "глобальный техосмотр всего организма" и теперь знает о собственном теле все.

Сергей Бурунов – российский актер театра и кино. Многим он известен по телевизионном шоу "Большая разница", а также по сериалам "Полицейский с Рублевки", "Ивановы-Ивановы" и "Домашний арест".

