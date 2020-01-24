Минтруд обновил перечень профессий для альтернативной службы

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Министерство труда обновило перечень работ и профессий, на которых россияне могут пройти альтернативную службу в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

В новый перечень включили 122 вида работ, профессий и должностей. В ведомстве уточнили, что альтернативную службу в текущем году могут пройти 3 416 человек.

В список добавили профессии зверовода, курьера, матроса, оператора котельной, установщика декораций, врача-статистика, гидрогеолога, медицинского регистратора, специалиста по социальной работе.

Ранее в Минобороны предложили расширить полномочия призывных комиссий. Медики смогут перепроверять здоровье призывников, получивших отсрочку, ставить под сомнение заключения гражданских врачей и отправлять призывников на повторное обследование.

Ожидается, что такие меры помогут в борьбе с врачами, которые за вознаграждение с помощью медсправок освобождали призывников от службы.

