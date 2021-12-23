В Москве пройдет "Зимний марафон" для молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Образовательно-практический "Зимний марафон" пройдет в Москве с 24 по 26 декабря. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Зимний марафон" – образовательно-практический проект, который мы реализуем по инициативе самой молодежи. За три дня пройдет более 20 эфиров, участие в которых примут свыше 50 приглашенных экспертов из разных сфер", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
Все мероприятия проекта покажут в трансляциях, которые будут начинаться в 12:00 на странице проектного офиса "Молодежь Москвы" в социальной сети "ВКонтакте". На площадку проведения марафона также можно будет попасть очно, но только при наличии действующего QR-кода, который подразумевается при COVID-free формате.
В программу "Зимнего марафона" включены три трека: командный, творческий и развлекательный. В первом 20 команд будут разрабатывать и защищать собственные проекты в области стартапов, во втором – увидят концерт конкурса "Суперзвезда молодежи Москвы". Развлекательный трек составят из 11 онлайн-эфиров в формате встреч со спортсменами, экспертами, артистами и лидерами мнений.
Подробная программа марафона размещена в сообществе "Молодежь Москвы" в соцсети "ВКонтакте". Финал марафона, который объединит все три направления, состоится 26 декабря в 18:00.
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