В Москве выявлено 3 062 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице за последние сутки выявили 3 062 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За это время госпитализировали 714 человек, на ИВЛ находятся 526 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"В городе выздоровели еще 3 292 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 846 440", – говорится в сообщении.

За минувшие 24 часа в городе скончались 77 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

Специалисты напоминают, что для борьбы с пандемией необходимо пройти вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир 19". Пока его будут применять только в больницах. "Мир 19" разработали в Институте иммунологии. Он состоит из двух компонентов, действует на участок генома коронавируса и не дает вирусу размножаться.