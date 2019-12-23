В Госдуме поддержали идею разместить курилки в поездах дальнего следования

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил, что в идее оборудовать поезда дальнего следования курилками есть логика.

"Что, если у человека выработалась привычка курить. Что, он должен выбегать на перрон? Получается, что на него и люди смотрят, и дети. Если такие комнаты предусмотреть в поездах, я думаю, что и курение будет меньше пропагандироваться, и людям жизнь облегчим", – цитирует депутата Агентство "Москва".

По словам Вострецова, сейчас курят либо в тамбурах, либо в туалетах, "поэтому просто тотальный запрет – это всегда неправильно". Он подчеркнул, что если будут оборудованы такие курилки, некурильщики будут меньше видеть курящих.

Ранее сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила создать специальные места для курения в российских поездах дальнего следования.

Совет Федерации намерен попросить правительство приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Глава социального комитета СФ Валерий Рязанский отметил, что эта норма может вступить в силу с 1 января 2020 года.