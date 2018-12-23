Полиция отпустила видеоблогера Амирана Сардарова

Полиция отпустила Амирана Сардарова, автора видеоблога "Дневник хача" на YouTube, задержанного в центре Москвы на встрече с подписчиками. Об этом блогер сообщил у себя в Instagram.

Ранее Сардаров в костюме Деда Мороза раздавал подарки на Охотном ряду у входа в гостиницу Four Seasons.

В результате собралась толпа, люди вышли на проезжую часть, затруднив движение транспорта. Подоспевшие сотрудники полиции задержали видеоблогера.

У YouTube-канала "Дневник хача" больше 3,2 миллиона подписчиков, в Instagram – более 2,1 миллиона.