В центре Москвы задержали видеоблогера Амирана Сардарова

В центре Москвы задержали Амирана Сардарова, автора видеоблога "Дневник хача" на YouTube, сообщает "Комсомольская правда".

По предварительным данным, блогера задержали на встрече с подписчиками между ТЦ "Охотный ряд" и гостиницей Four Seasons.

Сардаров в костюме Деда Мороза раздавал подарки. Собралась толпа, люди вышли на проезжую часть, затруднив движение транспорта.

У YouTube-канала Амирана Сардарова больше 3,2 миллиона подписчиков, в Instagram – более 2,1 миллиона. Он написал несколько книг, среди которых "Мужчин всегда прав" и "Зверский самец. Как стать мега-гуру".