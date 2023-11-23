Россиян предупредили об опасности употребления прошлогоднего варенья

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Из-за неправильного хранения варенья в нем могут образоваться микроскопические плесневые грибки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на доцента кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елену Ершову.

"Прежде чем использовать старое варенье, необходимо убедиться, что оно не имеет измененного вкуса и цвета, а также не поражено плесенью. Даже после вторичной термической обработки следы плесени могут остаться в пище и навредить организму", – рассказала специалист.

Прежде всего Ершова рекомендовала обратить внимание на варенье с косточками, поскольку они выделяют кислоту. Хранить такой продукт можно не более 6–8 месяцев.

При этом варенье без косточек можно хранить от двух до трех лет при условии, что банка герметична, а температура воздуха в холодильнике или погребе не превышает 15 градусов.

На банках с металлическими крышками со временем может образоваться ржавчина, которая вместе с воздухом имеет свойство проникать внутрь. В таком случае продукт можно считать испорченным, предупредила специалист.

Ранее стало известно, что абрикосовое и клубничное варенья считаются самыми опасными для здоровья. Нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что вред первого заключается в большом количестве сахара, а второе может быть опасно из-за большого количества семечек.



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