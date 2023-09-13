Россиянам рассказали о пользе домашнего варенья

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Варенье фабричного производства имеет большой срок годности, однако у такой продукции есть некоторые минусы. Об этом кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная сообщила в эфире радио Sputnik.

"К сожалению, ГОСТы предусматривают очень сильную термическую обработку варенья, конфитюра и джема. Это нужно, чтобы они дольше хранились, чтобы они были безопасными для широкого круга покупателей. Однако сильная термическая обработка "убивает" все натуральные витамины", – заявила она.

При этом если в готовом продукте и есть витамины, то они были добавлены потом, добавила Бережная. Кроме важных элементов, в домашнем варенье по сравнению с магазинным лучше сохраняются и другие полезные вещества.

По словам эксперта, у такого варенья существует как минимум четыре преимущества, причем в наибольшей степени это касается так называемых "пятиминуток". В нем сохраняется какое-то количество витамина C, антиоксидантов, клетчатки, а также летний вкус.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что абрикосовое и клубничное варенья считаются самыми опасными для здоровья. Некоторые ингредиенты могут делать десерт еще более сладким, что неполезно для тела человека.

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