В СЖР предложили наградить погибшего журналиста Максудова госнаградой

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Союз журналистов России (СЖР) выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью журналиста телеканала "Россия 24" Бориса Максудова и предложил посмертно наградить его госнаградой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу организации Владимира Соловьева.

Соловьев отметил, что профессия журналиста связана с риском, особенно профессия военного корреспондента. СЖР готов оказать помощь семье погибшего, подчеркнул он.

"Наш коллега достоин государственной награды", – указал Соловьев, подчеркнув, что в подобных случаях награждают орденом Мужества посмертно.

О смерти Максудова стало известно ранее утром. Во вторник, 22 ноября, он получил тяжелое ранение в Запорожье.

Тогда в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ при помощи осколочного боеприпаса нанесли с беспилотника удар по группе журналистов. Пострадавшего в результате атаки Максудова оперативно эвакуировали в медицинское учреждение.

ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе российских журналистов