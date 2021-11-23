Валерий Вечорко поделился с юными пациентами огромным зарядом храбрости

Фото: Денис Кораблев
Коллектив городской клинической больницы № 15 и ее главный врач Валерий Вечорко приняли участие в акции "Коробка храбрости". В рамках проекта главврач передал большой набор игрушек, который направят в больницу Святого Владимира.
Специалист отметил, что болеющим детям необходимы силы и уверенность, чтобы переносить все процедуры, в том числе болезненные.
"Врачи нашего стационара с заботой и любовью собрали игрушки в подарок маленьким пациентам. Мы хотим, чтобы каждый ребенок, получив подарок, почувствовал в себе силы одолеть любую хворь и поскорее вернулся домой здоровым", – отметил Вечорко.
"Коробка храбрости" проходит на территории 51 региона РФ с 15 по 28 ноября. Акция приурочена к Всемирному дню ребенка.
В июне член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева приняла участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей. Вместе с волонтерами партии "Единая Россия" она посетила маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина и передала им подарки.
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