Валерий Вечорко поделился с юными пациентами огромным зарядом храбрости

Фото: Денис Кораблев

Коллектив городской клинической больницы № 15 и ее главный врач Валерий Вечорко приняли участие в акции "Коробка храбрости". В рамках проекта главврач передал большой набор игрушек, который направят в больницу Святого Владимира.

Специалист отметил, что болеющим детям необходимы силы и уверенность, чтобы переносить все процедуры, в том числе болезненные.

"Врачи нашего стационара с заботой и любовью собрали игрушки в подарок маленьким пациентам. Мы хотим, чтобы каждый ребенок, получив подарок, почувствовал в себе силы одолеть любую хворь и поскорее вернулся домой здоровым", – отметил Вечорко.

"Коробка храбрости" проходит на территории 51 региона РФ с 15 по 28 ноября. Акция приурочена к Всемирному дню ребенка.

В июне член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева приняла участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей. Вместе с волонтерами партии "Единая Россия" она посетила маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина и передала им подарки.