Медиахолдинг "Вечерняя Москва" стал информационным партнером Музея Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Медиахолдинг "Вечерняя Москва" стал официальным информационным партнером Музея Победы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Экспозиция Музея Победы посвящена Великой Отечественной войне. Ежегодно комплекс посещают около миллиона человек. Выставочные площади музея составляют свыше 110 тысяч квадратных метров.
"На открытых площадках музея размещена одна из крупнейших в Европе коллекций военной техники, насчитывающая более 400 образцов. Всего в фондах музея хранятся более 315 тысяч музейных предметов", – говорится в сообщении.
"Вечерняя Москва" является одной из старейших газет, которая в 2023 году отметит 100-летие.
Ранее сообщалось, что Музей Победы организовал для своих посетителей бесплатный транспорт от станции метро "Парк Победы", чтобы им было удобнее добраться до музея и кинотеатра "Поклонка". Брендированные автобусы Музея Победы курсируют с 11:00 до 21:00. Интервал между маршрутами – 15 минут.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: