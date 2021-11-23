Медиахолдинг "Вечерняя Москва" стал информационным партнером Музея Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Медиахолдинг "Вечерняя Москва" стал официальным информационным партнером Музея Победы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Экспозиция Музея Победы посвящена Великой Отечественной войне. Ежегодно комплекс посещают около миллиона человек. Выставочные площади музея составляют свыше 110 тысяч квадратных метров.

"На открытых площадках музея размещена одна из крупнейших в Европе коллекций военной техники, насчитывающая более 400 образцов. Всего в фондах музея хранятся более 315 тысяч музейных предметов", – говорится в сообщении.

"Вечерняя Москва" является одной из старейших газет, которая в 2023 году отметит 100-летие.

Ранее сообщалось, что Музей Победы организовал для своих посетителей бесплатный транспорт от станции метро "Парк Победы", чтобы им было удобнее добраться до музея и кинотеатра "Поклонка". Брендированные автобусы Музея Победы курсируют с 11:00 до 21:00. Интервал между маршрутами – 15 минут.

