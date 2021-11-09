Музей Победы организовал для посетителей бесплатный трансфер от метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Музей Победы организовал для своих посетителей бесплатный транспорт от станции метро "Парк Победы", чтобы им было удобнее добраться до музея и кинотеатра "Поклонка". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.
"Брендированные автобусы Музея Победы курсируют с 11:00 до 21:00. Интервал между маршрутами – 15 минут", – говорится в сообщении.
Для посетителей музея сейчас открыты экспозиции "Подвиг Армии", "Подвиг Народа", выставка "Парад", светозвуковая инсталляция "Дорога к Победе". Кроме того, они могут посмотреть на диорамный комплекс, зал исторической правды и зал "Лица Победы".
Попасть в музей можно при предъявлении QR-кода или отрицательного результата ПЦР, сделанного за сутки до посещения. Также гости музея должны иметь индивидуальные средства защиты.
9 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке Михаила Врубеля, которая открылась в Новой Третьяковке на Крымском Валу. Проведет экскурсию куратор выставки Ирина Шуманова.
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