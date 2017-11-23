Сенатор рассказал о выращивающих табак на дачах россиянах

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Россияне переходят на выращивание табака на собственных огородах и дачах. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"На 21 процент произошел спад производства, но меньше курить не стали. Мне говорят, что в Поволжье, в некоторых, не буду их называть сейчас, регионах… некоторые губернаторы говорят, что народ в прошлом году начал табак высаживать на дачах, на огородах", − приводит слова Рябухина РИА Новости.

Сенатор обратил внимание, что забота о здоровье граждан − это не только снижение объема произведенной табачной продукции, но и контроль за тем, что курят граждане.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может поддержать введение минимальной цены на пачку сигарет, однако решение еще не принято.

С 15 ноября производители табачных изделий начали следовать новым правилам оформления дизайна пачек сигарет. Теперь не менее 50 процентов площади пачки сигарет должно занимать изображений так называемых последствий курения.

Также проект новой антитабачной концепции внесли в правительство РФ. Минздрав России разработал новую концепцию по сокращению курения табака. Проект рассчитан до 2022 года, он уже внесен в правительство.