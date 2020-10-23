Назван кулинарный прием, делающий чеснок смертельно опасным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обжарка может сделать чеснок смертельно опасным. Об этом рассказал один из пользователей сервиса WeChat.

Он отметил, что во время длительной термической обработки вещества, которые содержатся в полезном продукте, образуют акриламид – канцероген, который может значительно повысить риск возникновения онкологических заболеваний.

Пользователь порекомендовал лишь совсем немного обжаривать чеснок – на небольшом огне до слегка золотистой корочки.

"Это не только усилит аромат чеснока, но поспособствует сохранению аллицина и уменьшит образование акриламида", – объяснил он.

Также пользователь напомнил, что не стоит съедать за день больше 3 зубчиков чеснока – это может вызвать неприятные ощущения и боль в желудке.

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