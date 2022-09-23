В Москве за сутки выявили 4 923 случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
За прошедшие 24 часа в Москве специалистам удалось выявить 4 923 случая COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Срочная госпитализация за последние сутки потребовалась 271 жителю столицы. Выздоровели от коронавируса за минувшие 24 часа в Москве 7 046 человек, умерли 28.
Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в столице были зафиксированы 3 172 913 случаев заболевания. Выздоровели 2 952 082 человека, скончались 45 833 человека.
В России за прошедшие сутки выявили 53 335 новых случаев заражения коронавирусом. Количество выздоровевших за прошедшие 24 часа в РФ составило 57 625 человек. Скончались от болезни за минувшие сутки 104 пациента.
Ранее сообщалось, что более 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки будет выявляться в период осенне-зимней волны коронавируса. По словам кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова, среди факторов роста количества заражений – возвращение людей из отпусков, детей – в школы и вузы.
Кроме того, такие погодные условия, как температура, инсоляция, влажность, могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом.
В Москве появилась возможность привиться от гриппа и коронавируса без перерыва
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