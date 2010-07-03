Друзь вернется в "Что? Где? Когда?" после скандала с подкупом

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Александр Друзь вернется в клуб игры "Что? Где? Когда?" после скандала с попыткой подкупа главреда программы "Кто хочет стать миллионером?".

"Телекомпания "Игра-ТВ" (производитель программы. – Прим. ред.), учитывая принесенные извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в клуб. Однако до конца сезона он играть не будет", – указано в сообщении на сайте Международной Ассоциации клубов "Что? Где? Когда?".

Скандал вокруг телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" разгорелся 12 февраля. Ее главный редактор Илья Бер на своей странице в "Живом журнале" сообщил, что Александр Друзь якобы попытался его подкупить, чтобы получить список вопросов и ответов к предстоящей игре.

Друзь отреагировал на обвинения спустя сутки. Он подтвердил, что действительно общался с Бером по этому поводу. Однако, по словам знатока, за организацией аферы стоял именно редактор шоу.

В итоге Первый канал отстранил от работы обоих участников конфликта. Вещатель указал, что ситуация "нанесла репутационный ущерб", а также подвела всех, кто смотрел спорный выпуск.

Бер выступил против предстоящего возвращения Друзя в эфир Первого канала.

"Возвращать Друзя пусть даже не за игровой стол, а в качестве зрителя – постыдно. Я очень надеюсь, что Друзь не сядет в следующем сезоне за стол, хотя телекомпания верит в обратное. Лично от себя я бы не рекомендовал ему этого делать", – цитирует ИА "НСН" Бера.

О ситуации также высказался игрок клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский.

"Следующий сезон юбилейный, без Александра Друзя это было бы странное мероприятие, потому что он живой символ программы, лучший игрок за всю историю передачи, самый титулованный. Сколько можно наказывать человека за несовершенный поступок? Я очень рад. Чем больше сильных игроков будет играть, чем больше людей вернется, тем лучше", – цитирует RT Скипского.

В пресс-службе Первого канала уточнили, что решение о возвращении Друзя в игру остается за ее создателями.

В осенней серии "Что? Где? Когда?" против телезрителей сыграют пять команд. Команда, которая выиграет в серии последней, получит право играть в зимней серии и бороться за игру в финале года.

