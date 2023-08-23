Москвичей предупредили о грозе с дождем 23 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Погода в столице ухудшится 23 августа, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС. По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.

В связи с этим москвичей призвали соблюдать меры безопасности. В частности, рекомендуется не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций.

По возможности лучше не покидать помещение, закрыть окна и двери. При нахождении на улице следует покинуть открытое пространство. Если гроза и дождь застали вас в автомобиле, нужно включить аварийные огни, прекратить движение, заглушить двигатель, плотно закрыть окна и двери.



При передвижении по городу на велосипеде нужно отойти от него на расстояние не менее 30 метров и переждать грозу.

В МЧС напомнили, что неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования заторов и аварий. В случае необходимости нужно звонить по единому телефонному номеру вызова экстренных служб 112.



Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувало заявлял, что в столицу пришла ранняя осень, 23 августа в городе пройдут дожди, а температура воздуха опустится до 16 градусов тепла. Ветер в этот день будет северо-западных направлений, небольшой, атмосферное давление останется на уровне ниже нормы, 742–744 миллиметра ртутного столба.

В связи с непогодой Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательными на дорогах, не отвлекаться на телефоны во время движения и соблюдать скоростной режим из-за дождя, который местами пройдет в городе.



Синоптики спрогнозировали дожди в Москве до конца недели