В Москве на 75% вырос спрос на автонянь в преддверии 1 сентября

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В преддверии начала учебного года спрос на автонянь в столице вырос на 75%. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Услуги", которое есть в распоряжении Москвы 24.

Автоняни, в отличие от обычных нянь, не проводят весь день с ребенком. В их обязанности входит только довезти его в школу, детсад или на секцию, а затем вернуть домой. В целом по России за август интерес к услугам таких специалистов вырос на 59% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.





из исследования сервиса "Авито Услуги" Выше среднего спрос вырос среди родителей в столице – сразу на 75% по сравнению с прошлым августом. Популярность услуги растет по всей стране, например в Казани (+137%), Краснодаре (+127%), Новосибирске (+108%).

Что касается обычных нянь, то за август спрос на их услуги по стране вырос на треть (на 29%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "В Москве интерес к объявлениям от нянь вырос на 32%, а в Санкт-Петербурге – сразу на 52%", – говорится в исследовании.

Оплата за работу няни может сильно варьироваться в зависимости от опыта и перечня предоставляемых ею услуг. В среднем по России это от 250 рублей в час. Дороже всего услуги няни стоят в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Средняя цена в перечисленных городах за час составляет 450–500 рублей. Дешевле всего услуги няни стоят в Ульяновске и Тольятти – 200 рублей за час.

Ранее россиянам рассказали, как освежить знания детей к началу учебного года. Прежде всего стоит выполнить проверочные работы по каждому предмету. Они покажут возможные пробелы в знаниях у ребенка. Для повторения материала рекомендуется решать интерактивные тесты и смотреть онлайн-уроки. Такая подготовка поможет сгладить переход от летнего отдыха к новому учебному году.

