Эндокринолог рассказала, где в России люди живут дольше всего

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Наибольшая продолжительность жизни в России наблюдается в Северо-Кавказском регионе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Любовь Мачехину.

По ее словам, это подтверждают данные Росстата и больших исследований. В целом средняя продолжительность жизни в этом регионе составляет порядка 74 лет. Мачехина рассказала, что дольше всего люди живут в Ингушетии, там средняя продолжительность жизни – 80 лет.

"Вроде бы Северный Кавказ – достаточно сплоченный регион, республики не такие большие, все примерно одинаково расположены, но разница в 6 лет", – отметила она.

Причина такой разницы пока неизвестна. Возможно, дело в совокупности климатических, географических и поведенческих факторов, социально-экономические же вносят меньший вклад. Также большую роль играют пищевые привычки, добавила Мачехина.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что средняя продолжительность жизни в стране может достичь 78 лет. По словам главы Минздрава, для этого есть все условия.

