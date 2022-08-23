Сотрудникам уходящего из РФ сервиса Storytel выплатят компенсацию

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Сотрудникам книжного сервиса Storytel, который уходит с российского рынка, выплатят компенсацию и окажут посильную помощь в поиске работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникаций шведского сервиса Дана Панаса.

"Забота о наших сотрудниках и соблюдение их прав являются для нас главным приоритетом. Я не могу разглашать подробности, но могу сказать, что работникам будет выплачена компенсация и что мы сделаем все возможное, чтобы помочь российским сотрудникам найти новую работу без цейтнота", – сказал он.

Накануне стало известно, что шведский книжный сервис Storytel принял решение покинуть Россию с 1 октября. В компании сообщили, что при оформлении подписки на несколько месяцев средства за неиспользованный период будут возвращены до 30 сентября согласно тарифному плану пользователя.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

