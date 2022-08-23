Сотрудникам уходящего из РФ сервиса Storytel выплатят компенсацию

Фото: depositphotos/derek@hatfielddesign.com
Сотрудникам книжного сервиса Storytel, который уходит с российского рынка, выплатят компенсацию и окажут посильную помощь в поиске работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникаций шведского сервиса Дана Панаса.
"Забота о наших сотрудниках и соблюдение их прав являются для нас главным приоритетом. Я не могу разглашать подробности, но могу сказать, что работникам будет выплачена компенсация и что мы сделаем все возможное, чтобы помочь российским сотрудникам найти новую работу без цейтнота", – сказал он.
Накануне стало известно, что шведский книжный сервис Storytel принял решение покинуть Россию с 1 октября. В компании сообщили, что при оформлении подписки на несколько месяцев средства за неиспользованный период будут возвращены до 30 сентября согласно тарифному плану пользователя.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Netflix подтвердил отключение сервиса в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: