Эксперт напомнил о возможности выйти на пенсию в 50 лет для женщин с пятью и более детьми

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Для получения страховой пенсии по старости нужно накопить минимальный стаж от 12 лет и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов не менее 21, а также достичь пенсионного возраста, напомнил директор по развитию АО "НПФ Эволюция" Дмитрий Ключник.

Однако некоторые женщины могут выйти на пенсию раньше установленного законом возраста. Речь идет о многодетных матерях, пояснил эксперт.

"Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет", – приводит его слова агентство "Прайм".

Женщинам, у которых трое или четверо детей, пенсия назначается на три и четыре года соответственно раньше пенсионного возраста. При этом должно быть не менее 15 лет трудового стажа, продолжил Ключник.

Кроме того, добавил он, досрочно выйти на пенсию могут женщины, работающие в районах Крайнего Севера. Однако они должны накопить 37 лет и более трудового стажа.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в России будут проиндексированы пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Изменения затронут тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Индексация будет автоматической, подавать заявления не нужно.

Так, размер выплат для работающих пенсионеров, получающих дополнительные баллы за страховые отчисления, увеличится на 314,07 рубля. Пенсионеры от 80 лет и старше, а также инвалиды первой группы смогут рассчитывать на прибавку к страховой пенсии. Кроме того, будут проиндексированы военные пенсии.

