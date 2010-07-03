Facebook удалил картинку с нацистскими символами

Социальная сеть Facebook удалила изображение с нацистскими символами по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к изображению в социальной сети Facebook, оскорбляющему государственные символы нашей страны. На картинке были изображены нацистские символы на фоне государственного герба РФ и в слове "Россия". После направления в адрес Facebook уведомления о внесении страницы с оскорбительным изображением в единый реестр запрещенной информации, социальная сеть ограничила доступ к противоправному контенту", – сообщил Роскомнадзор.
15 июля ведомство потребовало от Facebook удалить картинку со свастикой на российском гербе. Эксперты заявили, что картинка содержит нецензурную интерпретацию государственных символов.
На следующий день такое требование было вынесено Instagram. Специалисты призвали страницу удалить изображение "непристойных действий" с российским флагом.
В марте 2019 года был принят закон, предусматривающий блокировку в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России. Если соответствующая информация в отведенный срок не будет удалена, то ресурсу грозит блокировка на территории РФ.
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