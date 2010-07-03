В парке Благовещенска выловили из озера 10-килограммовый пельмень

Гигантский пельмень запустили плавать на озере в парке Дружбы в Благовещенске. Теперь руководство парка решает, где разместить необычный арт-объект, созданный представителями местного творческого объединения.
На странице парка в Instagram опубликовали снимок плавающего пельменя с подписью: "Творческая молодежь Благовещенска изготовила 10-килограммовый пельмень". Позже в соцсети появилось видео, на котором пельмень вылавливают из озера.
"Не согласованные с учреждением парка различные арт-объекты не должны самостоятельно появляться", – подчеркнули в администрации парка Дружбы, добавив, что "пельмень уехал на хранение на склад ждать своего хозяина".
"Из-за неоднозначной реакции решили убрать объект. Выбрасывать его не будут, сейчас думают, что с ним делать дальше", – сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Как пишут местные СМИ, пельмень изготовлен из эпоксидной смолы и стекломата. Его задумали как альтернативный символ дружбы России и Китая, так как постройки в парке Благовещенска стилизованы под китайскую архитектуру.
Ранее сообщалось, что студент сменил имя ради 200 килограммов пельменей. Фирма–производитель пельменей объявила конкурс: кто сменит имя, получит приз. Один молодой человек не устоял. После обращения в ЗАГС Роман Грошев стал Пельменем Марсельевичем Кондольским. Документы об изменении имени он продемонстрировал в соцсетях. Однако некоторые интернет-пользователи не поверили в столь радикальный шаг ради пельменей и заявили, что студент просто воспользовался фоторедактором.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.