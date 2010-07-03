В парке Благовещенска выловили из озера 10-килограммовый пельмень

Гигантский пельмень запустили плавать на озере в парке Дружбы в Благовещенске. Теперь руководство парка решает, где разместить необычный арт-объект, созданный представителями местного творческого объединения.

На странице парка в Instagram опубликовали снимок плавающего пельменя с подписью: "Творческая молодежь Благовещенска изготовила 10-килограммовый пельмень". Позже в соцсети появилось видео, на котором пельмень вылавливают из озера.

"Не согласованные с учреждением парка различные арт-объекты не должны самостоятельно появляться", – подчеркнули в администрации парка Дружбы, добавив, что "пельмень уехал на хранение на склад ждать своего хозяина".

"Из-за неоднозначной реакции решили убрать объект. Выбрасывать его не будут, сейчас думают, что с ним делать дальше", – сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Как пишут местные СМИ, пельмень изготовлен из эпоксидной смолы и стекломата. Его задумали как альтернативный символ дружбы России и Китая, так как постройки в парке Благовещенска стилизованы под китайскую архитектуру.

Ранее сообщалось, что студент сменил имя ради 200 килограммов пельменей. Фирма–производитель пельменей объявила конкурс: кто сменит имя, получит приз. Один молодой человек не устоял. После обращения в ЗАГС Роман Грошев стал Пельменем Марсельевичем Кондольским. Документы об изменении имени он продемонстрировал в соцсетях. Однако некоторые интернет-пользователи не поверили в столь радикальный шаг ради пельменей и заявили, что студент просто воспользовался фоторедактором.