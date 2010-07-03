Студент сменил имя ради 200 килограммов пельменей

В Челябинской области появился живой "Пельмень": 18-летний студент из города Троицк отказался от своего имени ради 200 килограммов полуфабрикатов, сообщает телеканал Москва 24.

Фирма, выпускающая пельмени, объявила конкурс: кто сменит имя, тот получит приз. Один молодой человек не устоял. После обращения в ЗАГС Роман Грошев стал Пельменем Марсельевичем Кондольским. Теперь он демонстрирует в соцсетях официальные документы об изменении имени.

Некоторые пользователи Сети не поверили в столь радикальный шаг ради пельменей и считают, что студент просто воспользовался фоторедактором.

Сам молодой человек сообщает, что новый паспорт получит уже на следующей неделе. Часть пельменей оставит себе и поделится с коллегами и родственниками, а остальные отдаст в детские дома.