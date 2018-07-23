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Общество

23 июля, 17:57

Мосгоризбирком обжалует решение суда в отношении Михаила Балакина

общество власть

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгоризбирком (МГИК) обжалует в Верховном суде решение Мосгорсуда, обязывающее комиссию зарегистрировать представителя партии "Союз горожан" Михаила Балакина в качестве кандидата на пост Мэра Москвы.

По словам председателя комиссии Валентина Горбунова, в понедельник суд отменил решение МГИК об отказе в регистрации Балакина. МГИК обязан зарегистрировать его в течение пяти дней.

"Будем обжаловать это решение в Верховном суде, будем подавать кассацию", – цитирует представителя МГИК "Интерфакс".

Горбунов напомнил, что Балакин представил в комиссию подписи 112 муниципальных депутатов, но трое из них отказались от поддержки кандидата. Подписи аннулировали, а принуждать муниципалов поддерживать кандидата запрещено в любой форме, добавил председатель МГИК.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.

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