В одном из районов Тувы ввели карантин из-за подозрения на сибирскую язву

23 июля, 10:46
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В одном из районов на западе Республики Тува, где двух молодых людей госпитализировали с подозрением на сибирскую язву, введен карантин. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Местные власти выставляют пропускные пункты со спецбарьерами в Барун-Хемчикском кожууне (районе). Администрация временно запретила забой скота и продажу мяса на ярмарках.
Ранее двое мужчин 31-34 лет после забоя коров были доставлены в инфекционную больницу. Они покрылись красными язвами. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести с улучшением, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Диагноз официально не подтвержден.
Барун-Хемчикский кожуун – самый густонаселенный район Тувы. На территории района расположен второй по величине населенный пункт республики.
Ранее сотрудники Роспотребнадзора предупредили туристов о зафиксированных случаях заболевания сибирской язвой в Италии и Турции.
Сибирская язва – инфекционная болезнь, относящаяся к группе особо опасных. Болезнь поражает животных, от них может передаваться человеку. Возбудитель сибирской язвы передается людям в основном при непосредственном контакте с больными животными.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: