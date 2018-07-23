В одном из районов Тувы ввели карантин из-за подозрения на сибирскую язву

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В одном из районов на западе Республики Тува, где двух молодых людей госпитализировали с подозрением на сибирскую язву, введен карантин. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Местные власти выставляют пропускные пункты со спецбарьерами в Барун-Хемчикском кожууне (районе). Администрация временно запретила забой скота и продажу мяса на ярмарках.

Ранее двое мужчин 31-34 лет после забоя коров были доставлены в инфекционную больницу. Они покрылись красными язвами. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести с улучшением, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Диагноз официально не подтвержден.

Барун-Хемчикский кожуун – самый густонаселенный район Тувы. На территории района расположен второй по величине населенный пункт республики.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора предупредили туристов о зафиксированных случаях заболевания сибирской язвой в Италии и Турции.

Сибирская язва – инфекционная болезнь, относящаяся к группе особо опасных. Болезнь поражает животных, от них может передаваться человеку. Возбудитель сибирской язвы передается людям в основном при непосредственном контакте с больными животными.