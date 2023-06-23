Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе в ближайшие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей Московского региона ожидает облачная с прояснениями погода без сильного ветра в выходные, 24 и 25 июня. Об этом сообщает "МИР 24" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

"Циклон, который принес в центр Европейской части России долгожданные дожди, будет постепенно покидать регион и к воскресенью уйдет на Южный Урал. Температурный фон в дневные часы ожидается в пределах от 18 до 23 градусов", – подчеркнул он.

Синоптик отметил, что 25 июня дождей не прогнозируется, а столбики термометров достигнут 20–25 градусов. По предварительному прогнозу, 26 июня окажется солнечным и сухим днем, температура составит от 21 до 26 градусов.

По словам метеоролога, воздушные потоки ожидаются восточных направлений. Атмосферное давление начнет повышаться, однако будет близким к климатической норме, добавил Леус.

Ранее синоптики сообщили, что кратковременный дождь прогнозируется в Москве и области в субботу, 24 июня. В этот день в регионе планируются выпускные вечера. Днем погода будет облачная с прояснениями, местами может быть дождь. Столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов, в Подмосковье температура составит до 25 градусов.

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