Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

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15:00

Общество

Выдачу прав в ГИБДД Москвы 25 июня остановят на несколько часов

Фото: Москва 24

Услуги по регистрации автомобилей и выдаче водительских прав временно приостановят 25 июня в отделениях ГИБДД Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Это связано с плановыми техническими работами по обслуживанию информационных систем МВД России. Услуги перестанут предоставлять в период с 09:00 до 15:00.

"Гражданам, записавшимся на прием в указанный день, будет обеспечена возможность обратиться за получением государственных услуг на более позднее время или на последующие рабочие дни", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в столице в период с 23 по 25 июня проходит мероприятие "Нетрезвый водитель", в рамках которого правоохранители будут искать нетрезвых автомобилистов.

В Госавтоинспекции уточнили, что за первые пять месяцев 2023 года количество аварий с участием пьяных водителей сократилось на 27,6%, число погибших и раненых людей уменьшилось на 66,7 и 26,1% соответственно.

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