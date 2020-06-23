Временный поверенный в делах Израиля рассказал о службе отца в Красной армии

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал об участии его отца в Великой Отечественной войне, сообщает News.ru.
Он отметил, что война началась, когда он был в городе Ровно в 18 лет. Его отец пошел на войну добровольцем.
"В звании офицера он проложил путь на танке от Ленинградского фронта до Вены. Мой отец довольно редко рассказывал о том, что видел на войне. К сожалению, уже много лет его нет в живых", – поделился Ливне.
Он отметил, что нашел эту информацию на сайте Минобороны РФ "Подвиг народа". Ливне рассказал, как относятся к событиям Второй мировой войны в его семье.
"Для меня и моей семьи Вторая мировая война – это не что-то абстрактное. К сожалению, большая часть оставшихся на Украине родственников моего отца погибла от рук нацистов и их пособников. Мой отец узнал об этом после войны и нес этот груз всю жизнь", – сказал Ливне.
Ранее в США был проведен соцопрос. В ходе него выяснилось, что 11% американцев считают, что врагом США во Второй мировой войне была Россия.
22 июня в РФ отмечали День памяти и скорби в связи с годовщиной нападения нацистской Германии на Советский Союз. В этот день президент России Владимир Путин отметил, что память о Великой Отечественной войне священна для россиян. Он подчеркнул, что она "дает нам силу служить нашей стране".
Каждый десятый американец считает, что США воевали против РФ во Второй мировой войне
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