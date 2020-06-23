В Бразилии придумали, как обниматься с соблюдением всех правил безопасности

В Бразилии изобрели безопасный способ для объятий, передает телеканал Москва 24.

Между людьми крепится разделительная пленка, но чтобы можно было прикоснуться друг к другу, есть специальные рукава.

Придумали такое ноу-хау в бразильском доме престарелых, чтобы своих родителей могли навещать их дети.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 8,8 миллиона случаев заражения, более 465 тысяч человек скончалось.

Число случаев COVID-19 в Бразилии перевалило за 1,1 миллиона. За сутки прибавилось 21,4 тысячи новых пациентов. Скончался от вируса 51 271 человек, за последние сутки – 654 человека.