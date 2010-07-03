"Приветствие солнцу" на V Международном дне йоги. Прямой эфир

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В "Царицыно" проходит V Международный день йоги. Это семейный фестиваль, объединяющий людей, которые хотят быть здоровыми, сильными, энергичными и счастливыми. На 50 площадках проводятся занятия йогой, медитации, цигун, аюрведа, встречи с мастерами йоги.

Сейчас поклонники йоги единовременно выполняют комплекс упражнений "Приветствие солнцу". Следите за эфиром, присоединяйтесь к занятиям.