В России выявили 8 951 случай коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В России за последние сутки коронавирусом заразился 8 951 человек в 83 регионах. Активно без клинических проявлений болезнь протекает у 1 299 пациентов, сообщает Оперативный штаб.
В Москве обнаружили 2 924 новых случая, в Санкт-Петербурге – 842, в Московской области – 769, в Ростовской области – 195, в Нижегородской области – 145, в Воронежской области – 144, в Саратовской области – 121, в Иркутской области – 119, в Республике Саха – 108, в Самарской области – 107.
Наименьшие темпы прироста заболевших зафиксированы в Европейской автономной области, Чукотской автономном округе, Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе. Всего в России с коронавирусом столкнулись уже 5 001 505 раз.
За последние сутки скончались от инфекции и ее последствий 357 человек, за все время пандемии – 118 482. Выздоровели после прохождения лечения за последние 24 часа 7 297 пациентов, за все время – 4 617 762.
Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что последствия постковидного синдрома будут сведены к минимуму в случае, если заразившийся коронавирусом человек был привит от инфекции.
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной
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