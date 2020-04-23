Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:03

Россияне начали активно покупать средства от похмелья

общество

Россияне стали скупать средства от похмелья

Россияне начали более активно покупать средства от похмелья. За последние недели рост продаж на такую продукцию доходил до 164%, сообщает газета "Известия".

Статистика и данные были предоставлены DSM Group. По версии одних экспертов, востребованность средств от похмелья свидетельствует, что в период самоизоляции люди стали чаще употреблять спиртные напитки.

Другие специалисты считают, что аспирин и другие антипохмельные препараты многие используют при простуде.

Выяснилось, что с 9 марта по 12 апреля россияне купили в аптеках 790,6 тысячи упаковок лекарственных препаратов, которые снимают похмельный синдром. Статистические данные показывают, что это на 83% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом рост спроса на средства от похмелья был заметен уже с 10 февраля. В общей сложности с начала 2020 года аптеками было реализовано 1,9 миллиона упаковок средств от похмелья.

Отмечается, что чаще всего такие средства покупали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Недавно сообщалось, что спрос на бытовую химию резко вырос в России.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать