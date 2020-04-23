Россияне начали активно покупать средства от похмелья

Россияне стали скупать средства от похмелья

Россияне начали более активно покупать средства от похмелья. За последние недели рост продаж на такую продукцию доходил до 164%, сообщает газета "Известия".

Статистика и данные были предоставлены DSM Group. По версии одних экспертов, востребованность средств от похмелья свидетельствует, что в период самоизоляции люди стали чаще употреблять спиртные напитки.

Другие специалисты считают, что аспирин и другие антипохмельные препараты многие используют при простуде.

Выяснилось, что с 9 марта по 12 апреля россияне купили в аптеках 790,6 тысячи упаковок лекарственных препаратов, которые снимают похмельный синдром. Статистические данные показывают, что это на 83% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом рост спроса на средства от похмелья был заметен уже с 10 февраля. В общей сложности с начала 2020 года аптеками было реализовано 1,9 миллиона упаковок средств от похмелья.

Отмечается, что чаще всего такие средства покупали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Недавно сообщалось, что спрос на бытовую химию резко вырос в России.