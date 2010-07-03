Дачников призвали не волноваться из-за налогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Рост числа россиян, которые хотят продать загородный дом, объясняется боязнью налогов. В этом уверена руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова, призвавшая дачников не паниковать, передает ИА "НСН".
По словам эксперта, причиной такой тенденции стала дачная реформа, по которой в будущем гражданам придется регистрировать дачи и платить налог. Бурякова полагает, что люди переживают от недостатка информации.
"Есть специальные сайты, где отражена вся информация, в том числе ФНС, Минюста, БТИ. Нужно на сайтах местных администраций дублировать такие публикации, рассказывать в садоводческих товариществах", – отметила представитель Союза садоводов.
Она также выразила сожаление, что ряд СМИ вводит людей в заблуждение: "если вы чего-то там не сделаете, то вас накажут на полмиллиона, все отнимут".
Бурякова добавила, что калькулятор подсчета налога на недвижимость есть и на сайте ФНС.
Ранее аналитики привели данные, согласно которым быстрее всего дачи подорожали в Крыму. Там средняя цена квадратного метра за год выросла на 74% – до 75,8 тысячи рублей. Заметное повышение зафиксировали и в Подмосковье.
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