Дачников призвали не волноваться из-за налогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рост числа россиян, которые хотят продать загородный дом, объясняется боязнью налогов. В этом уверена руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова, призвавшая дачников не паниковать, передает ИА "НСН".

По словам эксперта, причиной такой тенденции стала дачная реформа, по которой в будущем гражданам придется регистрировать дачи и платить налог. Бурякова полагает, что люди переживают от недостатка информации.

"Есть специальные сайты, где отражена вся информация, в том числе ФНС, Минюста, БТИ. Нужно на сайтах местных администраций дублировать такие публикации, рассказывать в садоводческих товариществах", – отметила представитель Союза садоводов.

Она также выразила сожаление, что ряд СМИ вводит людей в заблуждение: "если вы чего-то там не сделаете, то вас накажут на полмиллиона, все отнимут".

Бурякова добавила, что калькулятор подсчета налога на недвижимость есть и на сайте ФНС.

Ранее аналитики привели данные, согласно которым быстрее всего дачи подорожали в Крыму. Там средняя цена квадратного метра за год выросла на 74% – до 75,8 тысячи рублей. Заметное повышение зафиксировали и в Подмосковье.