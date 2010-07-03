Россияне стали чаще продавать дачи из-за новых налогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В январе – марте 2019 года объявлений о продаже дач в России стало больше на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос вырос лишь на 0,7%. К таким выводам пришли аналитики "Авито Недвижимости", передает РБК.

Согласно аналитическим данным, быстрее всего дачи дорожали в Крыму. Там средняя цена квадратного метра за год выросла на 74% – до 75,8 тысячи рублей. Заметное повышение зафиксировали и в Подмосковье, где средние цены увеличились почти на 28%, то есть до 69,2 тысячи рублей за квадратный метр.

По мнению экспертов, россияне стали более активно избавляться от загородных домов из-за дачной реформы. По словам специалистов, владельцы дач зачастую не хотят регистрировать недвижимость по новым правилам – им легче ее продать.

Кроме того, продажу дач может стимулировать необходимость в дальнейшем платить налог на недвижимость. Его величина зависит от региона. В частности, в столице и Московской области он составляет не менее 0,1% от кадастровой стоимости.

Эксперты отмечают, что дача всегда была для россиян вариантом дешевого отдыха, однако в последние годы ее содержание серьезно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций.

Ранее сообщалось, что дачную амнистию продлят до 1 марта 2020 года. Обсудив этот вопрос с представителями всех фракций Госдумы, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить проект федерального закона.