Россияне стали чаще продавать дачи из-за новых налогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В январе – марте 2019 года объявлений о продаже дач в России стало больше на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос вырос лишь на 0,7%. К таким выводам пришли аналитики "Авито Недвижимости", передает РБК.
Согласно аналитическим данным, быстрее всего дачи дорожали в Крыму. Там средняя цена квадратного метра за год выросла на 74% – до 75,8 тысячи рублей. Заметное повышение зафиксировали и в Подмосковье, где средние цены увеличились почти на 28%, то есть до 69,2 тысячи рублей за квадратный метр.
По мнению экспертов, россияне стали более активно избавляться от загородных домов из-за дачной реформы. По словам специалистов, владельцы дач зачастую не хотят регистрировать недвижимость по новым правилам – им легче ее продать.
Кроме того, продажу дач может стимулировать необходимость в дальнейшем платить налог на недвижимость. Его величина зависит от региона. В частности, в столице и Московской области он составляет не менее 0,1% от кадастровой стоимости.
Эксперты отмечают, что дача всегда была для россиян вариантом дешевого отдыха, однако в последние годы ее содержание серьезно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций.
Ранее сообщалось, что дачную амнистию продлят до 1 марта 2020 года. Обсудив этот вопрос с представителями всех фракций Госдумы, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить проект федерального закона.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.