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08:28

Танки из Лаоса не будут участвовать в параде 9 мая

общество праздники

08:28

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл

Доставленные из Лаоса танки Т-34 не будут участвовать в военном параде на Красной площади в Москве. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"В параде на 9 мая на Красной площади в Москве будет участвовать один Т-34, но он не из Лаоса. В этом году танки из Лаоса не будут принимать участие в параде. Командование приняло такое решение", – сказано в сообщении.

В начале этого года Народная армия Лаоса передала России 30 танков Т-34-85. Их доставили в расположение Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске.

В министерстве обороны России тогда заявили, что эти танки примут участие в параде 9 мая. Также их планируют привлекать к различным телевизионным и кинопроектам.

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общество праздники

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