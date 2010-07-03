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16:31

Запрет заряжать гаджеты на работе бюджетникам в Татарстане отменен

общество

16:31

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Фото: ТАСС/Холявчук Светлана/Интерпресс

Исполком Балтасинского муниципального района Татарстана, глава которого запретил сотрудникам бюджетных учреждений заряжать мобильные телефоны на работе, отменил запрет. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

"Второй абзац письменного указания руководителя исполнительного комитета № 723 от 18.03.2019 года в части запрета на подключение зарядных устройств телефонов, смартфонов и электрических чайников отменен", – говорится в сообщении.

Руководитель райисполкома поручил завести в бюджетных учреждениях журнал ежемесячного учета расхода электроэнергии. Кроме того, он просил особенно проконтролировать вопрос ее экономии. В частности, речь шла о введении запрета на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в учреждении.

В пресс-службе балтасинского районного исполнительного комитета Татарстана подтвердили информацию. Выяснилось, что подобное ограничение – это не нововведение татарстанских чиновников, а обычная практика.

Замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова уточнила, что цитируемый документ регулирует не использование зарядных устройств телефонов, а внутреннюю организацию рабочего процесса и использование электроприборов в учреждениях в целом.

Она добавила, что, по требованиям пожарной безопасности, в офисах нельзя использовать бытовые электроприборы в рабочих кабинетах. Для этого должны быть специальные места.

общество

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