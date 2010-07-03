Учителям и врачам в Татарстане запретили заряжать телефоны на работе

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Учителям и врачам хотят запретить заряжать на рабочем месте личную технику и пользоваться электрическими чайниками в Балтасинском районе Татарстана, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Этой же возможности лишают полицейских, спасателей, воспитателей и людей других профессий, работающих в муниципальных бюджетных учреждениях. Глава района Рамиль Нутфуллин поручил вести мониторинг расхода используемой электроэнергии. Для этого необходимо завести журнал ежемесячного учета расхода электроэнергии в каждом учреждении.

"Прошу взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии и установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения", – говорится в документе.

В пресс-службе балтасинского районного исполнительного комитета Татарстана подтвердили информацию. Выяснилось, что подобный запрет – это не нововведение татарстанских чиновников, а обычная практика. Такое ограничение несколько лет действует, в частности, в Магнитогорске.