Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свой бизнес под российскую юрисдикцию, сообщает РИА Новости.

По данным ЕГРЮЛ, компания МАКО Холдинг, которая принадлежит Александру Януковичу, еще 17 января подала заявление о внесении сведений в российский реестр юрлиц. Заявление приняла межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по ДНР.

Таким образом, теперь компания и ее структуры зарегистрирован в Донецке. До этого группа компаний МАКО де-юре находилось под юрисдикцией киевских властей и базировалась в Краматорске.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины изъял все имущество бывшего президента страны Виктора Януковича в пользу государства. Так, государству отошли резиденция Януковича в Межигорье и гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье.

У экс-президента изъяли квартиру на Оболонской набережной Киева, парковочные места, 31 миллион гривен (841 тысяча долларов) и 84,9 тысячи долларов на счетах, 100% в уставном капитале ООО "Танталит" и "Дом Лесника".

Кроме того, государство получило 537 культурных ценностей общей стоимостью 18,7 миллиона евро. Среди них книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья, пушка XIX века.

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