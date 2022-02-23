В Москве за сутки госпитализировали 590 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве госпитализировали 590 человек с коронавирусом. При этом на ИВЛ находятся 475 пациентов, сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Еще 8 996 человек выздоровели. В общей сложности количество вылечившихся от коронавируса составило 2 452 895.

За сутки в Москве выявили 5 664 новых случаев заражения COVID-19. Скончались 83 пациента.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что улучшение эпидемиологической ситуации в России не является поводом для отказа от продолжения кампании по вакцинации. Она добавила, что улучшение ситуации также не говорит о том, что можно отказаться от уже принятых и разработанных мер.