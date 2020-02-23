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Общество

23 февраля, 23:46

Жителей столицы научат продвигать личный бренд

общество город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры госуслуг "Мои документы" подготовили лекции и мастер-классы для москвичей. Они пройдут с 25 февраля по 1 марта, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках занятий горожане научатся продвигать личный бренд, управлять эмоциями и взаимодействовать со СМИ. Кроме того, жителям столицы расскажут, как открыть свою клинику.

В частности, 25 февраля в флагмане на Пресненской набережной состоится семинар о гостиничном бизнесе. В тот же день там объяснят, как держать эмоции под контролем, чтобы добиться успеха в любых начинаниях.

В центре госуслуг района Преображенское запланировано проведение мастер-класса по лепке из глины. Еще один пройдет в центре в Марфино. Во флагманском офисе ЮЗАО состоится семинар на тему PR.

Конференция "Личный бренд – шаг к успеху" пройдет 26 февраля во флагмане ЦАО. Специалисты дадут советы по созданию персонального имиджа и продвижению своего бренда.

На следующий день состоится мастер-класс, посвященный Масленице. Также в центрах госуслуг будут ждать тех, кто хочет открыть свою поликлинику. В рамках встречи рассмотрят 24 шага к созданию учреждения с нуля.

Помимо этого на неделе запланировано проведение семинара об управлении компанией, а также лекции о привлечении клиентов.

Ранее сообщалось, что некоммерческие организации проведут для москвичей уроки доброты. Отмечается, что мероприятия будут посвящены людям, делающим добрые дела.

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