Москвичей предупредили о мокром снеге и порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мокрый снег и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
В ведомстве рекомендовали горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителей призвали парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При движении следует держать дистанцию и не совершать резких маневров и перестроений.
В связи с непогодой городские службы переведены на усиленный режим работы. Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
Накануне воздух на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ прогревался до +6,7 градуса. Таким образом был побит температурный рекорд дня, установленный 22 февраля 1990 года. Тогда в Москве было зафиксировано +6,6 градуса.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в конце февраля горожан ждет аномально теплая погода. Ожидается, что столбики термометра поднимутся выше плюс пяти градусов.
До этого о причинах аномально теплой зимы высказался научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что такая погода связана с воздушными массами из Атлантики, которые вытеснили холода, идущие из Сибири.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказывала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 6 градусов тепла.
Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до плюс 5–6 градусов тепла.
Снег в Москве растает к началу марта
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