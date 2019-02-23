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16:46

Наталья Поклонская вступилась за украинскую группу Anna Maria

общество политика

16:46

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Фото: instagram.com/annamariaduet

Наталья Поклонская назвала травлей полемику из-за Крыма вокруг участниц украинской группы Anna Maria

"Украинские националисты и журналисты, которые ищут сенсаций, постоянно задают вопрос: "Чей Крым?", тем самым пытаясь поставить людей в неловкое положение. Те же, кто старается дать объективный и взвешенный ответ, ту же подлежат немедленной "общенародной" травле", – приводит слова депутата РИА Новости.

По словам Поклонской, ответ на вопрос о принадлежности Крыма очевиден – это территория Российской Федерации.

Ранее участницы группы Anna Maria, вышедшие в финал национального отбора на конкурс "Евровидение", не согласились с журналистами и отказались признать "российскую агрессию" в Крыму. Девушки заявили, что на их взгляд, Украина "просто потеряла Крым". "Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы", – сказали они.

общество политика

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