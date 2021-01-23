Военно-Грузинскую дорогу открыли для транспорта

Фото: ТАСС/Владимир Мукагов
Военно-Грузинскую дорогу на участке Владикавказ – Ларс открыли для движения легковых автомобилей и пассажирских автобусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы территориального органа ГУ МЧС России по РСО-Алания.
"23 января 2021 года открыто дорожное движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов на участке между городом Владикавказ – населенным пунктом Ларс со стороны РФ. Таким образом, после расчистки дороги обеспечен безопасный проезд только для личного и общественного транспорта. Решение принято с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, – рассказал он.
Для большегрузного транспорта дорога останется закрытой. В настоящее время со стороны России проезда ожидают около 760 грузовиков.
"Для них в районе пункта пропуска силами ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания развернуты пункты обогрева, где можно не только погреться, выпить чай, но и зарядить мобильные устройства", – уточнил он и призвал всех водителей, планирующим поездку по дороге, уточнять обстановку на ней.
Как сообщалось, движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге запретили накануне из-за ухудшения погодных условий в Грузии. Закрыть дорогу порекомендовали в пограничной полиции страны, объясняя это невозможностью обеспечить безопасный проезд.
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