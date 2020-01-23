ВОЗ не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

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Комитет ВОЗ по ЧС не рекомендовал объявлять вспышку пневмонии в Китае международной чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщает ТАСС.

"Вопрос состоял в том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Наша рекомендация генеральному директору ВОЗ – сейчас пока еще не время", – сказал сотрудник организации.

Ранее сообщалось, что количество погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 18, а число инфицированных возросло до 644 человек. Вирус уже распространился в 25 провинциях и городах КНР.

Изначально вспышку заболеваний новым типом коронавируса зафиксировали в городе Ухань в Китае. В качестве рабочей версии происхождения вируса специалисты назвали появление его клеток в морепродуктах на местном рынке.

Позднее китайские ученые сошлись во мнении, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи. В исследовании участвовали специалисты из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России тем временем завершает работу над экспресс-тестом, с помощью которого специалисты смогут выявить данное заболевание за 30 минут.

Роспотребнадзор рекомендует всем выезжающим в КНР туристам уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, также стоит воздержаться от посещений зоопарков и других мероприятий с привлечением животных.

Специалисты также советуют употреблять только обработанную пищу и пить бутилированную воду. На улицах и в других местах массового скопления рекомендуется надевать маски, не забывать мыть руки. При первых признаках в ведомстве призывают незамедлительно обратиться к специалистам.

